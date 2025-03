Pai de Andressa Urach faz revelação sobre conteúdo adulto: "Me aguardem"

Carlos Urach, o pai da famosa Andressa Urach, não para de surpreender. Em uma revelação que está gerando alvoroço nas redes sociais, ele anunciou que está criando conteúdo adulto e já tem uma parceira para a próxima gravação. Em uma foto compartilhada em seus stories neste domingo (9), Urach posou ao lado de uma jovem morena e escreveu: "Próximo conteúdo com essa menina. Me aguardem". A identidade da moça permanece um mistério, mas uma coisa é certa: o projeto promete agitar as plataformas de conteúdo adulto.

Após dar início ao seu perfil em uma famosa plataforma de vídeos para adultos, o pai de Andressa Urach também fez questão de esclarecer suas intenções. “Meus seguidores, meus admiradores, podem entrar na plataforma que o conteúdo já está formado”, disse ele em um vídeo, detalhando que o serviço está disponível com planos mensais a partir de R$ 50. Para ele, a proposta não é apenas sobre exibição de conteúdo, mas também sobre ajudar casais que buscam reacender a chama da paixão.

Em uma entrevista recente ao Eric Ribeiro, Urach se abriu sobre sua decisão de entrar para o universo do conteúdo adulto, uma área que sua filha Andressa também já é conhecida por explorar. “Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não tem casamento, outros querem arrumar, outros casaram muito cedo... Eu vou fazer pelo bem dos casais novos", afirmou.

Urach, com suas palavras fortes, defendeu a proposta como uma maneira de ajudar casais mais jovens a melhorar a relação íntima. Ele acredita que seu conteúdo pode ser a chave para reacender os casamentos de pessoas que se casaram muito cedo e, segundo ele, vivem em uma rotina de “papai e mamãe” que precisa ser quebrada. O pai de Andressa deixou claro que o foco é dar uma nova perspectiva aos casais, principalmente os mais jovens, em um mundo onde o casamento tradicional está cada vez mais distante.