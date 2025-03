Priscila Vaz celebra vitória da Beija-Flor e compartilha planos para 2026

O Carnaval chegou ao fim, mas as comemorações estão longe de acabar. Hoje (8), a Marquês de Sapucaí será palco do aguardado Desfile das Campeãs, e a Beija-Flor, grande vencedora do Carnaval carioca, promete brilhar mais uma vez. Entre os destaques da escola está a atriz Priscila Vaz, que retorna à avenida para celebrar a conquista ao lado da agremiação.

"Só quem está dentro sabe a emoção que é estar ali. O Carnaval não se resume apenas a um mês específico, ele dura o ano inteiro. São meses de planejamento, dedicação e muito esforço. Vou para a Sapucaí mais uma vez de corpo e alma, com uma felicidade ainda maior por termos conquistado esse título", declarou Priscila.

A atriz também aproveitou para rebater críticas sobre a festa e exaltou a importância cultural do Carnaval. "Muita gente vê o Carnaval de forma negativa, mas mal sabe que ele é um ato de liberdade. É um momento simbólico, no qual paramos para olhar mais de perto nossa ancestralidade e nossa história. O Carnaval é força, é resistência. Por isso, sempre faço questão de estar envolvida. É muito importante para mim lutar por causas que, às vezes, não são minhas diretamente, mas que um dia vão servir como legado para a sociedade", destacou.

Além de celebrar a vitória da Beija-Flor, Priscila revelou detalhes sobre o Carnaval 2026 e sua possível participação no próximo desfile. "Estar no Carnaval é algo muito especial para mim, mas sabemos que tudo funciona por meio de cargos, né? Atualmente, estou como destaque da Beija-Flor, mas, por enquanto, o foco é apenas celebrar essa conquista. Se for para ser, no ano que vem estarei mais uma vez ao lado da escola, vibrando e lutando por mais uma vitória. E, se isso acontecer, podem ter certeza de que vou me esforçar ainda mais. Cada ano é um desafio, e o próximo tem que ser ainda melhor", finalizou.