"Nem morta!" Influencer revela motivo de não se relacionar com homens gays

Maya Massafera, 44 anos, não para de gerar burburinho. Após a transição de gênero e uma série de 20 cirurgias, a influenciadora digital expôs detalhes íntimos sobre suas preferências amorosas, causando choque e dividindo opiniões. Em uma live no Instagram, Maya revelou que se sente insegura ao se relacionar com "homens que gostam de homens".

"Quando eu falei que eu não queria ficar com homem gay, é porque eu sou uma mulher trans. Vivi 40 anos num corpo que não me pertencia, tendo relações que eu não gostava. Pelas minhas inseguranças, eu quero ter um homem que gosta de mulher", explicou Maya, buscando ser amada como mulher após a transição.

A declaração polêmica não parou por aí. Maya já havia causado alvoroço ao afirmar que só se envolve com homens heterossexuais. "Quero um hétero para me sentir mais mulher. Não sei se tá certo eu falar isso, mas, após a transição e 20 cirurgias, eu não vou ficar beijando viado, nem morta!", disparou ela nos stories, sem papas na língua.

Durante uma conversa com Luciana Gimenez em Trancoso, Maya confessou que também não se sente à vontade com homens bissexuais. "Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo. Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher. Não quero ficar com caras bissexuais. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo", desabafou.

Luciana Gimenez tentou aconselhar a amiga, mas Maya foi enfática: "Ah, mas por enquanto eu quero os héteros". A apresentadora, então, brincou: "Eu também quero os héteros. Queremos todos".

Desde a transição, Maya passou por uma série de procedimentos estéticos, incluindo lipoaspiração, próteses de silicone, feminização facial e até cirurgia na costela, que exigiu o uso de espartilho por três meses.