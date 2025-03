Preta Gil é internada na UTI após Carnaval e recebe novo diagnóstico

Preta Gil precisou ser internada às pressas no último sábado (8) em um hospital particular de Salvador, na Bahia. Em meio ao tratamento contra um câncer, a cantora foi diagnosticada com uma infecção urinária e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está sob monitoramento médico.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10) por meio de um comunicado oficial divulgado em seu perfil no Instagram. O boletim médico detalhou o quadro da artista e assegurou que ela está sendo acompanhada de perto por uma equipe especializada.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos", informou a nota assinada pela diretoria médica do hospital.

O texto ainda esclareceu que a cantora segue sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista, Dr. Frederico Mascarenhas, além de sua equipe particular, liderada pelo renomado Dr. Roberto Kalil Filho.

Apesar da preocupação dos fãs, Preta usou as redes sociais para garantir que está sendo bem assistida e minimizar o susto. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês", escreveu a cantora, tentando acalmar seus seguidores.

A notícia da internação pegou o público de surpresa, já que dias antes Preta Gil havia sido vista aproveitando o Carnaval com amigos e familiares. O novo diagnóstico adiciona mais um capítulo desafiador à sua luta contra o câncer, mas a cantora mantém a positividade e a esperança em sua recuperação.