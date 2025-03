Giovanna Lancellotti é detonada após alfinetar Paolla Oliveira

O clima de Carnaval esquentou ainda mais nas redes sociais! Giovanna Lancellotti, musa da Beija-Flor e noiva de Gabriel Davi, presidente da Liesa, decidiu provocar Paolla Oliveira após a atriz demonstrar sua insatisfação com o resultado da apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas a provocação não saiu como esperado.

A atriz, que integra a equipe da Beija-Flor, resolveu alfinetar Paolla, que desfilou como Rainha de Bateria da Grande Rio. No entanto, a internet não perdoou e invadiu o perfil de Giovanna, disparando uma série de críticas contra sua atitude. Muitos internautas acusaram a musa de só estar no Carnaval por seu relacionamento com Gabriel Davi e questionaram seu samba no pé.

"Tu não sabe nada. Só tá na escola porque é namorada do filho do diretor kkkkk! Então, fica na sua! Foi roubado, sim", escreveu um seguidor. Outra pessoa disparou: "O dia que você sambar 1% da Paolla, você pode abrir a boca. Desnecessária sua posição. Fica caladinha que é melhor".

Os ataques continuaram com comentários exaltando a performance de Paolla e insinuando que a vitória da Beija-Flor não foi merecida. "Tem certeza que quer comprar uma briga com a Paolla, gata? Tem que comer muito arroz com feijão e fazer muita aula de samba pra chegar no dedo mindinho dela", disse uma internauta.