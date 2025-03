Depois de um fora! Duda Guerra revela como começou romance com Benício Huck

Duda Guerra, a nova queridinha da internet, revelou detalhes inéditos sobre seu romance com Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Em entrevista ao podcast “This Is UZ”, a influenciadora contou que conheceu o estudante há anos, mas que não se interessou de imediato. Na verdade, ela chegou a dispensar o rapaz por dois anos antes de finalmente ceder às investidas dele.

"A gente se conheceu faz muito tempo. Acho que faz uns três anos, em resenha de amigos em comum. A gente se viu, mas não rolou nada e eu fico zoando ele. Isso porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora", contou a influenciadora, rindo da situação.

O primeiro beijo do casal aconteceu em um cenário digno de novela: no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Desde então, eles nunca mais se desgrudaram. "A primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado, e vai fazer praticamente um ano agora. Depois disso, a gente nunca mais desgrudou", disse Duda, garantindo que o namoro segue firme e forte.

Os dois já têm um costume especial para celebrar o relacionamento: viagens a Nova Iorque. Segundo a influenciadora, foi lá que comemoraram um mês juntos e, recentemente, também escolheram a cidade para celebrar quase um ano de namoro.

Além da vida amorosa, Duda também abriu o jogo sobre sua rotina fitness e a disciplina que adotou nos últimos anos para manter o corpo em forma. "Foi em 2021, junto com a academia, que tive essa virada de chave", afirmou, explicando que precisou mudar a alimentação para obter resultados.