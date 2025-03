Ao lado de Belo, Ferrugem regrava 'Me Bloqueia' ao vivo

Ferrugem lança nesta quinta-feira (13) uma nova versão ao vivo de “Me Bloqueia”, um dos maiores sucessos do pagode em 2024. A faixa, que faz parte do álbum comemorativo “Ferrugem 10 Anos”, se consolidou ao longo do ano com mais de 145 milhões de streams e uma impressionante permanência de 200 dias no Top 200 do Spotify Brasil, onde alcançou a 57ª posição. No Spotify, já ultrapassa 71 milhões de reproduções. Agora, a música ganha ainda mais destaque com a participação especial de Belo, em uma performance que celebra essa trajetória marcante.

"Ter o Belo nessa nova versão de Me Bloqueia é especial demais. Ele sempre foi uma grande referência para mim e para o pagode como um todo. Cantar ao lado dele, num projeto tão importante da minha trajetória, é a realização de um sonho", comenta Ferrugem.

A faixa chega acompanhada de um registro audiovisual gravado no Prainha com Ferrugem, projeto autoral que se consolidou como um dos eventos mais aguardados do pagode. No palco, Ferrugem e Belo dividiram uma performance cheia de energia, em um show de mais de quatro horas que trouxe um cenário envolvente e uma interação intensa com o público.

Além de reforçar a atmosfera única do evento, o audiovisual captura toda a entrega dos artistas e a vibração da plateia.

Com esse lançamento, Ferrugem reafirma sua posição de destaque no cenário do pagode, trazendo não apenas sucessos atemporais, mas também novas versões que mantêm o gênero sempre em alta.