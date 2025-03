Belo e Rayane Figliuzzi apresentam novo membro da família; saiba quem é

O romance entre Belo e Rayane Figliuzzi ganhou um novo capítulo cheio de fofura! Na última quarta-feira (12), a influenciadora derreteu seus seguidores ao compartilhar uma novidade inesperada: a família cresceu com a chegada de um novo mascote, um cachorrinho encantador que já conquistou o coração de todos.

"Uma novidade para vocês. Temos um novo integrante na família. Se preparem para morrer de fofura, que é a coisa mais linda do mundo. O Zion [filho de Rayane] está apaixonado e eu também, ainda estamos nos adaptando", revelou a modelo nos stories do Instagram.

A revelação veio com uma dose de mistério. Para entreter os fãs, Rayane lançou uma enquete nas redes sociais, desafiando-os a adivinhar o nome do pet. E uma coisa era certa: ela mesma não teve escolha na decisão! "Vocês acham que eu tive a oportunidade de escolher o nome? Não, claro que não. O neném já chegou com nome. Eu só tenho que aceitar!", brincou, arrancando risadas dos seguidores.

E quem foi o responsável pela escolha? Ninguém menos que Belo! "Papai Belo colocou o nome dele de Belloto", contou a influenciadora, deixando os fãs ainda mais encantados com o novo membro da família.

Cachorro de Belo e Ray Figliuzzi (foto: Reprodução Instaram)

O casal, que assumiu o relacionamento no Carnaval do ano passado, tem compartilhado momentos especiais desde então, mas essa foi a primeira vez que apresentaram um "filho de quatro patas" ao público. Agora, resta saber: será que vem mais surpresas por aí?