Campeão da fazenda 16, Sacha Bali se envolve em polêmica com policial

Sacha Bali, campeão de “A Fazenda 16”, está no centro de uma polêmica que tomou proporções judiciais. O ator foi denunciado por uma policial após um desentendimento em uma delegacia do Rio de Janeiro e agora enfrenta um inquérito por difamação e injúria. A confusão aconteceu quando Sacha buscava ajuda para registrar o furto de um celular e a invasão de sua conta bancária.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a policial Camila Marques Ferreira, que atendeu o caso na 14ª DP do Leblon, alegou ter sido desrespeitada pelo ator. Em seu depoimento, ela afirmou que Sacha teria a insultado, chamando-a de “péssima policial, arrogante, despreparada e ignorante”, além de dizer que ela “federia a cigarro”.

Uma testemunha ouvida no inquérito reforçou que o ator teria feito outros comentários polêmicos, incluindo um questionamento sobre a qualidade do atendimento. “Se no Leblon o atendimento é dessa forma, imagina se estivesse no subúrbio”, teria dito ele, segundo o relato.

Sacha nega que tenha ofendido a policial, mas admite que não se sentiu acolhido durante o atendimento. Segundo ele, as acusações contra sua conduta estariam baseadas em postagens feitas por um perfil falso. “A conta anexada ao inquérito não é minha. O @ é diferente do meu e a foto não é minha”, afirmou.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) analisou o caso e decidiu oferecer ao ator uma transação penal, evitando que a situação evolua para um processo criminal. A proposta prevê o pagamento de R$ 800 a uma instituição de caridade ou a prestação de um mês de serviço comunitário. A decisão final será tomada em uma audiência marcada para agosto.