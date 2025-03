Christina Rocha expõe privilégios de Eliana no SBT e desabafa

O clima nos bastidores do SBT voltou a esquentar com as declarações bombásticas de Christina Rocha. Demitida da emissora após se recusar a seguir no programa "Tá na Hora", a apresentadora resolveu expor o que chamou de tratamento desigual dentro do canal. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro, ela revelou sua indignação ao perceber que, enquanto Eliana recebia homenagens e despedidas emocionadas ao migrar para a Globo, sua saída foi completamente ignorada pela emissora.

"Calhou de [a minha saída] ser bem na época em que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento", disparou Christina, visivelmente incomodada com a situação.

Mesmo após anos de dedicação ao SBT, a apresentadora não teve o mesmo reconhecimento que a colega de profissão. "Ainda teve programa especial para a Eliana, e ela dando tchau para o SBT. Eu, com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada", lamentou.

No bate-papo, Christina também abriu o coração sobre sua saída do "Tá na Hora", que ocorreu logo após o fim repentino do icônico "Casos de Família", programa que comandou por quase 15 anos. Ela explicou que não se identificava com o novo formato: "Gente, não tem nada a ver comigo esse negócio de polícia. Depois de anos de televisão, velha, estou fazendo o que eu odeio? Eu saí do programa com um mês de exibição".

A apresentadora reforçou que foi uma decisão pensada e necessária para sua saúde. "A pior coisa do mundo é fazer algo que você não gosta. Eu gosto de entretenimento. Achei que foi falta de cuidado comigo, com tantos anos de televisão, por não saberem meu perfil. Pedi para sair, estava ficando doente. O Marcão estava na praia dele, que faz muito bem, inclusive", finalizou.

A declaração de Christina Rocha escancara uma dura realidade da televisão brasileira: a desigualdade no reconhecimento de seus profissionais. O caso levanta questionamentos sobre os critérios utilizados pelas emissoras ao valorizar seus talentos e reacende a discussão sobre a falta de reconhecimento a grandes nomes da TV.