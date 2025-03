BBB 25: Aline se irrita com Renata e faz previsão bombástica sobre sister

A volta de Renata ao BBB 25 após a dinâmica da ‘Vitrine do Seu Fifi’ causou um verdadeiro terremoto dentro do reality. Depois de passar 24 horas confinada em um shopping no Rio de Janeiro, onde teve contato indireto com o público e recebeu informações externas, a sister retornou com uma nova postura – e não demorou para bater de frente com Aline.

A ex-policial militar não escondeu sua irritação com a colega de confinamento e desabafou sobre o comportamento dela após o retorno. Durante uma conversa com Vinícius, Aline foi direta ao dizer que a bailarina não demonstrou humildade ao lidar com as novas informações que recebeu.

Aline sobre Renata: ???? "Soneca dos '7 anões' acordou agora. 60 dias de jogo!!! Aí vai começar a jogar agora!" ????? #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/ZPcj8vdBJG — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

"Vai cair, viu? Vai cair, porque não está tendo nem humildade para reconhecer as coisas que ela mesma falou. Pediu desculpa sim, e está gravado. Eu disse a ela: 'Prefiro me afastar do que fingir que está tudo bem'. Se ela está achando que já ganhou o jogo, bota todo mundo para fora e leva o prêmio", disparou Aline, deixando claro seu descontentamento.

E as críticas não pararam por aí! Aline ainda ironizou a mudança de postura de Renata no jogo. "A soneca dos 7 anões acabou de acordar, aí vai começar a jogar agora, com 60 dias de programa", alfinetou, sugerindo que, até o momento, a rival não havia mostrado estratégia dentro da casa.