Modelo revela que transou com Neymar em festa secreta após receber R$20 mil

Em meio ao casamento com Bruna Biancardi e à espera de seu segundo filho, Neymar foi exposto por Any Awauada, que revelou detalhes sobre uma festa particular com mulheres e pagamentos generosos.

A modelo confirmou, durante uma entrevista ao Fofocalizando, que teve relações íntimas com o atleta no evento, onde convidadas teriam recebido R$ 20 mil para comparecer. Segundo ela, o encontro aconteceu sem que soubesse da presença do craque e seus amigos, mas, ao notar a oportunidade, não hesitou em se envolver com ele.

"Deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente também falou isso por telefone e essa é a pergunta mais delicada: você transou com Neymar, você fez sexo com Neymar?", questionou o jornalista Leo Dias. Sem rodeios, Any confirmou: "Sim". O comunicador insistiu: "Você sozinha ou tinha mais alguém?" e a resposta veio direta: "Tinha mais alguém".

Mas a polêmica não parou por aí! A modelo também expôs problemas na organização do evento, revelando que o pagamento do cachê atrasou e gerou revolta entre as participantes. "O combinado é que nós receberíamos todas às 13h, mas estava tudo desorganizado. Como aconteceu disso da mulher do cara ir lá, era uma coisa completamente bagunçada", disparou.

Ela ainda contou que fichas de pôquer eram distribuídas entre as mulheres, mas, no fim, ninguém sabia quanto havia ganho. "Eles não sabiam de nada, nem quando o cachê seria pago. Eu fiquei bem brava e fui a primeira a ser paga porque questionei no grupo que ninguém tinha recebido ainda. Uns dois dias depois eu recebi, já as meninas eu não sei", finalizou.