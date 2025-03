Mês da mulher: como a saúde bucal impulsiona a autoestima e bem-estar

Um sorriso saudável e confiante desempenha um papel crucial na autoconfiança feminina. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), aproximadamente 40% da beleza do rosto está diretamente relacionada ao sorriso.

"Um sorriso bonito e confiante permite que as mulheres se sintam mais à vontade em todas as interações sociais", afirma o Dr. Marcos Laboissiere, cirurgião-dentista e CEO da Ilo Odontologia. "Ele não apenas reflete uma boa saúde bucal, mas também é contagiante, criando um ambiente positivo ao seu redor."

Problemas bucais comuns, como dentes amarelados, ausência dentária e espaçamentos entre os dentes, podem afetar significativamente a autoestima das mulheres. "Essas condições muitas vezes levam as mulheres a se sentirem inseguras ao sorrir, impactando negativamente suas interações sociais e bem-estar geral", ressalta o Dr. Marcos Laboissiere.

Além disso, o sorriso tem sido símbolo de resistência e resiliência feminina ao longo da história. Um exemplo marcante é retratado no filme "Ainda Estou Aqui", que recentemente ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Na obra, a personagem Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, ao ser orientada a não sorrir durante uma foto com seus filhos, declara firmemente: "Nós vamos sorrir. Sorriam!" Essa frase simboliza a força e a determinação das mulheres diante das adversidades.

Investir na saúde bucal não é apenas uma questão estética, mas também uma forma de promover bem-estar e qualidade de vida. "Cuidados regulares com a saúde bucal são fundamentais para prevenir doenças, melhorar a autoestima e garantir que as mulheres possam expressar plenamente suas emoções através de um sorriso saudável", conclui o Dr. Marcos Laboissiere.