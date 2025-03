Bruna Biancardi reage após traição de Neymar com garotas de programa

A relação do jogador Neymar com Bruna Biancardi, que já enfrentou crises por conta de traição no passado, está no centro de um novo escândalo depois que o nome do atleta foi associado a uma festa particular no interior de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas por Léo Dias, o atacante teria passado a noite com duas garotas de programa em uma chácara. O jornalista revelou ainda que imagens comprometedoras do encontro estavam sendo negociadas, chegando ao valor de R$ 80 mil — quantia supostamente desembolsada por Neymar Pai para impedir a divulgação do conteúdo.

Enquanto Neymar ignora as especulações e segue curtindo eventos em São Paulo, Bruna Biancardi chamou atenção ao reagir a uma publicação que falava sobre perdão e erros em relacionamentos. A atitude da influenciadora foi suficiente para incendiar os debates nas redes sociais, com muitos fãs tentando interpretar seu posicionamento.

O caso levanta ainda mais questionamentos pelo fato de que Biancardi está grávida da segunda filha do casal. Vale lembrar que, durante sua gestação de Mavie, a influenciadora também enfrentou rumores de traição. Na época, veio à tona que Neymar teria engravidado Amanda Kimberlly enquanto ainda estava comprometido com Bruna.