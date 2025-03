Influencer Monique Elias é acusada de golpe bilionário contra a Embelleze

O nome de Monique Elias, influenciadora digital e empresária, está no centro de um escândalo que promete estremecer o mundo dos negócios e da internet. A ex-mulher de Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, está sendo investigada sob a acusação de aplicar um golpe de R$ 122 milhões no empresário, que faleceu em 2023. Desde então, a disputa pela herança do magnata da indústria da beleza tem se transformado em uma verdadeira guerra nos tribunais.

Monique Elias, de 43 anos, nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e sua história de vida é marcada por desafios. Criada pelos avós, enfrentou dificuldades financeiras extremas após ser abandonada pela mãe ainda bebê e só conhecer o pai, um bicheiro, aos 15 anos. Em entrevista à revista Veja, revelou detalhes de sua infância difícil: "Minha mãe me deixou aos 3 meses e meu pai veio a ter contato comigo quando completei 15. Apanhei muito. Não passei fome, mas nunca tive boneca, usava roupa doada e escovava os dentes com sabão de lavar roupa".

Atualmente, Monique é mãe de quatro filhos. Seu primogênito, João Carlos Tavares Serpa, de 21 anos, nasceu de um relacionamento anterior. Já os gêmeos Francisco e Isabella, de 10 anos, são frutos de seu casamento com Itamar Serpa. Sua filha caçula, Aurora, de 3 anos, é do relacionamento com o atual marido, Mateus Palheiras.

Com uma trajetória de superação e uma vida de luxo após se casar com o dono da Embelleze, Monique agora enfrenta acusações sérias e uma investigação que pode mudar completamente o rumo da herança deixada pelo empresário. A pergunta que fica é: até onde essa disputa pode chegar?