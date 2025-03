Geraldo Luís é demitido da RedeTV! Entenda

Fim de mais um ciclo na TV! Geraldo Luís não faz mais parte do time de apresentadores da RedeTV!. Dez dias depois de ter seus programas Geral do Povo e Ultra Prêmio Show retirados da grade, o comunicador foi oficialmente desligado da emissora. A saída pegou os fãs de surpresa, já que, até então, havia a promessa de que ele ganharia um novo projeto no canal.

Em nota enviada ao portal NaTelinha, o jornalista confirmou a demissão e fez um desabafo sobre sua trajetória.

"A partir de hoje [quinta-feira, 20], encerro meu ciclo na RedeTV!. Foi um ano e meio de muito trabalho, alegrias e parceria na exibição dos programas Ultra Prêmio Show, exibido às terças-feiras, e Geral do Povo, aos domingos", iniciou.

Apesar da saída repentina, Geraldo Luís aproveitou para agradecer à emissora e ao público que o acompanhou ao longo desse período.

"Agradeço às equipes, meus colegas e a todos os profissionais da RedeTV! que fizeram isso acontecer. Meus agradecimentos por esse programa que pôde levar o melhor aos domingos, com matérias exclusivas e muita alegria. À plateia, que sempre esteve comigo, e ao meu público, que sempre me acompanhou", completou.

O que levou à demissão de Geraldo Luís?

Contratado em setembro de 2023, Geraldo Luís chegou à RedeTV! após uma passagem de mais de 15 anos pela Record, onde comandou atrações de grande audiência. Seu vínculo com a emissora paulista havia sido renovado e ainda tinha mais seis meses de contrato, mas foi encerrado de forma abrupta.