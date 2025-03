Andressa Urach tem surto e faz versão polêmica de ‘Café com Deus Pai’

Andressa Urach voltou a ser assunto na madrugada desta sexta-feira (21) após surgir completamente revoltada nas redes sociais. A influenciadora, que passou a noite em uma balada, gravou uma série de vídeos nos stories do Instagram detonando o comportamento dos homens que encontrou na festa.

Em um desabafo intenso, Andressa começou fazendo referência ao livro religioso "Café com Deus Pai", mas deu um tom completamente diferente à sua versão.

"Cara, vou te falar. Eu amo a balada, eu amo a música, eu amo as pessoas. Só que, não todos, mas 80% dos homens são machos escrotos do cralho!"*, disparou ela.

Sem papas na língua, a ex-Miss Bumbum seguiu criticando a postura masculina e afirmou que muitas mulheres estão preferindo se relacionar entre si por conta da forma como são tratadas pelos homens.

"Sabe por que as mulheres estão ficando com mulheres? Porque elas estão de saco cheio desses machos escrotos! Cara, vou te falar, graças a Deus eu tenho o Flecha, meu segurança, tá? Vocês não sabem o que eu passo. Vocês não sabem o estresse que eu passo. Eu só quero beber, dançar, me divertir", afirmou.

‘O mundo é sujo e hipócrita’



No auge do desabafo, Andressa atacou diretamente homens que se acham "poderosos" e deixou claro que não se deixa levar pelo status ou dinheiro de ninguém.

"Os homens se acham fda, pica, bandidão. ‘Eu sou rico, eu sou fda, eu como a mulher que eu quero’… Não vai mais comprar a mãe, filho da pta! A mãe veio da merda, a mãe se prostituiu porque a mãe precisava! A mãe não precisa (mais) e eu espero nunca precisar"*, disse ela.

Em meio às falas polêmicas, a ex-A Fazenda também destacou que sua vida mudou e que não pretende voltar ao passado.

"Graças a Deus eu não sou mais [garota de programa]. Deus é tão bom comigo que eu não sou mais. Esse filho da pta vai me respeitar, se não é por bem, é por mal. O meu Deus faz esses bandidos do cralho se ajoelharem!", finalizou.