Morre Daniel Sabbá aos 70 anos: o ator enfrentava sequelas de acidente

Morreu nesta sexta-feira (21), aos 70 anos, o surfista, ator e apresentador Daniel Sabbá. A notícia foi confirmada por meio de um comunicado oficial em suas redes sociais, emocionando fãs e amigos. Em 2022, o atleta sofreu um grave acidente de moto no Rio de Janeiro e desde então enfrentava sequelas severas, incluindo a perda dos movimentos. Ele estava internado no Hospital Barra D’Or, onde seguia em tratamento intensivo.

O comunicado ressaltou a importância de Sabbá para aqueles que o conheceram e destacou seu legado. “É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota.

Após o acidente que o deixou preso às ferragens de um carro, Daniel enfrentou uma longa batalha contra complicações decorrentes do trauma. Em fevereiro deste ano, sua família chegou a lançar uma vaquinha online para ajudar nos custos do tratamento. “A situação está difícil e os custos do tratamento estão cada vez maiores. Por isso, estamos criando essa campanha para arrecadar fundos que possam contribuir com as despesas”, explicava o texto da arrecadação.

Ainda no comunicado de despedida, a família e amigos prestaram homenagens ao apresentador. “Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade”, diz a publicação.