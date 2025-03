Mário Júnior inicia carreira solo e faz desabafo: 'Um passo natural'

O cantor Mário Júnior anunciou carreira solo após passar pelas bandas GDO do Forró, Tchê Garotos e Tchê Chaleira, com as quais colecionou sucessos que integraram a trilha sonora de programações da TV Globo.

Com experiência baseada em anos de parceria, o artista sentiu chegar o momento ideal para explorar a própria identidade musical. Para Mário, a decisão é fruto do amadurecimento artístico: “é um passo natural”, reflete. Outro fator relevante é a liberdade para construir o repertório, a produção e o direcionamento artístico da carreira.

Embora tenha raízes e foco na música sulista, sobretudo o vanerão – ritmo tradicional do sul com influências folclóricas europeias –, o artista deixa claro que a musicalidade que performa é dinâmica e mescla as sonoridades tradicionais às influências contemporâneas; assim, cria um som autêntico e popular.

Por essa razão, a tendência é que Mário Júnior surpreenda o público ao apresentar uma sonoridade que passeia entre os novos ritmos do sertanejo e da música dançante. “Quero surpreender o público com as fusões entre gêneros, mas mantendo a essência festiva da minha música”, afirma.

Primeiro projeto solo

Além da nova proposta sonora, o primeiro projeto da transição de carreira chega com músicas inéditas e parcerias estratégicas. Os fãs do artista também podem manter altas expectativas para as apresentações ao vivo: “a experiência musical dos shows será mais intensa e conectada com as tendências do mercado”, assegura.

Embora as colaborações ainda não tenham sido divulgadas, o músico engaja em parcerias com outros artistas do cenário sulista e sertanejo que dialogam com a proposta musical.

Para esse novo ciclo, Mário se une ao empresário Beto Bola, da BB Eventos. A parceria nasceu de um alinhamento estratégico: ciente do talento consolidado do artista, Beto viu a colaboração como uma oportunidade de oferecer estrutura profissional para impulsionar a carreira solo do cantor.

Para o músico, o cancioneiro do Sul é dono de um potencial enorme de crescimento no cenário musical brasileiro, “principalmente pelo caráter dançante e envolvente”. Ele vê a carreira solo como a chance ideal para ajudar a expandir esse movimento. “Por meio da minha roupagem musical, pretendo levar a música gaúcha e o vanerão para novos públicos em todo o país”, aspira o o cantor.