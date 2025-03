Larih Boas celebra sucesso nas redes e experiência no Rancho Maia

Com mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, Larih Boas segue conquistando cada vez mais espaço no meio digital. Dona de uma personalidade carismática e espontânea, a influenciadora está vivendo um momento especial em sua trajetória, consolidando sua presença entre os grandes nomes da internet.

Atualmente, Larih faz parte do Rancho Maia, reality criado por Carlinhos Maia, considerado o maior comunicador digital do país. O projeto reúne diversos influenciadores e personalidades do entretenimento, proporcionando uma experiência intensa de convivência e exposição.

“Participar do Rancho é uma experiência única. Além de ser um espaço de muita troca e aprendizado, é também uma grande vitrine. Estou conhecendo pessoas incríveis, criando laços e vivendo momentos que certamente vão marcar a minha vida e a minha carreira. Sou muito grata pela visibilidade e por fazer parte desse projeto tão especial”, destaca Larih.

A influenciadora também não esconde a admiração por Carlinhos Maia e seu impacto no meio digital. “Carlinhos é um gênio da comunicação. Ele sabe como ninguém como conectar pessoas e transformar histórias em entretenimento. Fazer parte de um projeto idealizado por ele é, sem dúvidas, uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento”, elogia Larih.

Nesta edição do reality, o Rancho Maia reúne nomes de peso do universo digital, como Lívia Rafaelle, Silvana Oliveira (mãe de Ludmilla), Halessia e Álvaro, entre outros. Com seu jeito autêntico, Larih vem se destacando no programa e fortalecendo ainda mais sua conexão com o público.

“Fico muito feliz em ver que, a cada dia, estou conquistando mais espaço e cativando mais pessoas. Isso me motiva a continuar dando o meu melhor, criando conteúdos que gerem identificação e compartilhando momentos especiais com quem me acompanha. É incrível sentir essa troca e esse carinho do público”, celebra a influenciadora.

Com uma trajetória ascendente no digital, Larih Boas reforça sua posição como uma das grandes apostas do cenário atual.