Sonia Abrão dá opinião sincera sobre homenagem do SBT para Xuxa

Sonia Abrão não ficou em silêncio diante da grande homenagem que o SBT preparou para Xuxa Meneghel no Programa Silvio Santos. Na madrugada desta segunda-feira (24), a apresentadora compartilhou uma foto do encontro entre Xuxa e Patrícia Abravanel e fez questão de destacar o impacto do momento na televisão brasileira.

"Foto de milhões! Linda homenagem do Programa Silvio Santos à Xuxa, sempre rainha! Patrícia Abravanel soube levar um ótimo papo com ela, cheio de emoção, sem contar a chegada na nave que trouxe toda a magia do Xou da Xuxa outra vez à TV e fez infinitos adultos de hoje voltarem a ser baixinhos novamente!", elogiou Sonia.

A comunicadora ainda ressaltou a repercussão positiva da atração e a nostalgia proporcionada pelo reencontro de Xuxa com o público. "Todo mundo tá feliz! Todo mundo pede bis! Mais um, mais um! Com as duas no palco, o domingo no SBT vibrou em ritmo de Tindolelê!", completou.

Nos comentários, os seguidores de Sonia Abrão também aprovaram o especial. "A audiência do SBT deve ter ido lá para cima com essa linda homenagem à Xuxa!", comentou uma internauta. Outra seguidora destacou: "Foi incrível! Parecia que estávamos voltando no tempo, quem viveu essa época sabe o quanto a Xuxa marcou gerações!".