Pétala Barreiros é condecorada como Diplomata Civil Humanitária em SP

Na última terça-feira (18), a empresária e influenciadora Pétala Barreiros recebeu a honrosa condecoração de Diplomata Civil Humanitária durante uma cerimônia no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. O evento contou com uma mesa composta por mulheres, destacando a importância da representatividade e da igualdade de gênero em posições de liderança, especialmente em um mês dedicado à celebração das conquistas femininas.

A ocasião foi marcada por discursos sobre igualdade de gênero e impacto social, e o reconhecimento foi visto como um reflexo do comprometimento de Pétala em representar causas humanitárias com seriedade e responsabilidade. Emocionada, ela celebrou a honraria. “Receber esse título é uma grande honra. Sinto-me profundamente grata e feliz por esse reconhecimento, que só me mostra que estou no caminho certo. Meu compromisso é seguir ajudando e inspirando outras pessoas”, afirmou.

Além de Pétala, sua família também foi reconhecida por suas ações humanitárias. A Yanka Barreiros, Altamir Barreiros e Eunice Maria, membros da família, também receberam a mesma condecoração, refletindo o comprometimento familiar em contribuir para um mundo melhor. O evento reforçou a força e a união da família Barreiros, que segue conquistando reconhecimento pelo seu trabalho e impacto social.