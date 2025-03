Duda Guerra celebra 11 meses de namoro com Benício Huck

O amor está no ar! Nesta segunda-feira (24), Duda Guerra usou as redes sociais para celebrar os 11 meses de namoro com Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. A influenciadora digital, de 16 anos, fez questão de se declarar ao amado e demonstrar o quanto está feliz com a relação.

"Feliz 11 meses, meu amor!! Que Deus continue iluminando nossos caminhos, mantendo a gente cada vez mais unido", escreveu ela na legenda da publicação, acompanhada de um clique romântico ao lado do herdeiro da Globo.

Duda também exaltou o relacionamento que os dois construíram ao longo dos meses. "Eu te amo demais e tenho muito orgulho da relação que construímos. Obrigada por tudo sempre, meu amor", finalizou, deixando os fãs encantados com a troca de carinho.

Nos comentários, seguidores e amigos parabenizaram o casal e elogiaram a sintonia dos dois. “Vocês são lindos juntos”, escreveu um internauta. “Casalzão! Que venham muitos anos”, desejou outro.