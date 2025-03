Fabiana Justus pede orações ao passar por exame um ano após transplante

Fabiana Justus usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para fazer um pedido especial aos seguidores. A influenciadora, que enfrentou uma batalha contra a leucemia mieloide aguda, revelou que passou por um mielograma, exame essencial para analisar sua medula óssea e acompanhar sua recuperação.

Prestes a completar um ano do transplante de medula, realizado em março de 2024, Fabiana compartilhou um clique no hospital e pediu energias positivas. "Rezem por mim! Mielograma de 1 ano. Completo 1 ano do transplante na quinta", escreveu ela, emocionando os fãs.

A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro do ano passado e, desde então, tem compartilhado sua luta e evolução no tratamento. Em junho, ela celebrou a remissão da doença e, agora, segue realizando exames de acompanhamento.

Na época da cirurgia, Fabiana comemorou a notícia de que o procedimento tinha sido bem-sucedido. "Meu renascimento! Minha medula nova pegou! Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso… e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci", escreveu.