Climão ao vivo! Roberto Cabrini puxa Carolina Ferraz pelo braço: ‘Pode ler’

O clima pesou no Domingo Espetacular! Durante a transmissão ao vivo do programa da Record TV, Roberto Cabrini e Carolina Ferraz protagonizaram um momento inesperado que não passou despercebido pelos telespectadores.

Tudo aconteceu no encerramento de um bloco, quando Carolina se preparava para chamar os comerciais. De repente, Cabrini a interrompeu bruscamente, puxando-a pelo braço e apontando para o teleprompter. “Corinthians e Palmeiras... Antes a gente tem que anunciar que Corinthians e Palmeiras fazem os ajustes... Pode ler”, disparou o jornalista, em tom incisivo.

MEU DEUS OQ ACONTECEU AQUI??? ??????????



Pegou até no braço. Chocada #DomingoEspetacular pic.twitter.com/t6qZnCiKKb — Brenno (@brenno__moura) March 24, 2025

Visivelmente desconcertada, Carolina engoliu seco, coçou a cabeça e tentou contornar a situação. “Mas era... Grande final para grande decisão do Paulistão. E os detalhes a gente conta para vocês no próximo bloco. A gente volta já”, declarou, enquanto o climão pairava no ar.

A cena logo repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões. No X (antigo Twitter), telespectadores apontaram o desconforto da apresentadora. “Achei deselegante, não precisava pegar no braço dela e apontar o texto”, criticou um internauta. “Falta de profissionalismo do Cabrini”, escreveu outro. Já alguns minimizaram: “Foi espontâneo, mas pegou mal ao vivo.”