Hariany Almeida se pronuncia sobre Caio Castro: ‘Temos muito carinho’

Os boatos sobre um possível romance entre Hariany Almeida e Caio Castro incendiaram a internet nos últimos dias. Após o fim do namoro com Matheus Vargas, a ex-BBB resolveu esclarecer sua proximidade com o ator e negar qualquer envolvimento amoroso.

Em entrevista ao Gshow, Hariany revelou que sua conexão com Caio não é recente e ressaltou que os dois sempre tiveram uma amizade verdadeira. “Nos conhecemos há anos e temos muitos amigos em comum. De fato, nos encontramos no Carnaval e aproveitamos bastante o momento com nossa turma, que tem uma energia incrível. Temos muito carinho, respeito e admiração um pelo outro”, afirmou a influenciadora.

A especulação de um romance entre os dois surgiu logo depois que Hariany confirmou o término com Matheus Vargas. O assunto ganhou ainda mais repercussão depois de um vídeo polêmico do sertanejo em um churrasco, que levou os fãs a cogitarem uma possível traição. No entanto, a equipe do cantor negou qualquer infidelidade e garantiu que o relacionamento já estava chegando ao fim antes do episódio.