Endrick surpreende Gabrielly Miranda antes de voo em jatinho; veja

Mesmo longe, Endrick não deixou o romantismo de lado! O atacante do Real Madrid, que está concentrado com a Seleção Brasileira para o confronto contra a Argentina nesta terça-feira (25), surpreendeu Gabrielly Miranda com um gesto especial.

A influenciadora compartilhou em suas redes sociais o momento em que recebeu um buquê de rosas vermelhas do jogador antes de embarcar em um jatinho em Madrid, na Espanha. Emocionada com a demonstração de carinho, Gabrielly escreveu: "Te amo", derretendo os fãs do casal.

Apesar do romance, os dois seguem em agendas diferentes. Enquanto Gabrielly continua na Espanha, Endrick está com a Seleção Brasileira, que encara um clássico decisivo contra a Argentina no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O casal oficializou a união em setembro de 2024, com um casamento discreto na Espanha. Na época, eles mantiveram a cerimônia em segredo e só revelaram a novidade dias depois para os seguidores.