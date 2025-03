Fora do BBB25, Aline quebra silêncio sobre Diogo: ‘Magoaram’

Aline Patricarca foi a eliminada da semana no BBB25, saindo com 51,73% dos votos no paredão contra Maike Cruz e Diego Hypólito. Após deixar o reality, a ex-policial participou do Bate-Papo BBB, onde analisou sua trajetória e abriu o jogo sobre seu envolvimento com Diogo Almeida, destacando que a relação pode ter comprometido sua estratégia dentro do programa.

"Eu estava gostando de fato de estar conhecendo ele. Quem não fica bobo quando está apaixonadinho?", revelou Aline. No entanto, ela também admitiu que o romance a fez "esfriar" no jogo e que as falas de Diogo após sua eliminação a magoaram profundamente.

"A verdade é que minha dedicação estava voltada para outra vivência ali dentro. Durante meu relacionamento com o Diogo, acabei diminuindo meu ritmo no jogo e me envolvi em alguns conflitos. Mas depois da eliminação dele, eu dei uma retomada no jogo", explicou a ex-sister.

Durante a entrevista, Aline ainda assistiu ao vídeo de seu primeiro beijo com Diogo, momento que gerou grande repercussão entre os fãs do casal.