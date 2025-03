Mãe de Virginia Fonseca expõe realidade sobre na mansão da filha

Enquanto Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitam alguns dias de descanso em Punta Del Este, no Uruguai, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, está encarregada de cuidar da mansão luxuosa do casal. Porém, o que deveria ser apenas um período tranquilo de supervisão acabou se tornando uma verdadeira maratona de reparos e manutenções.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Margareth revelou que a casa precisa de ajustes praticamente todos os dias. "Gente, acho que essa é a casa que mais tem manutenção! Ali está a equipe de limpeza do ar-condicionado, ali a equipe que veio consertar a porta, e essa outra aqui é a da piscina. É todo dia um trem pra arrumar!", disse ela, rindo da situação.

A mansão de Virginia e Zé Felipe, avaliada em milhões, conta com uma estrutura gigantesca e diversos espaços de lazer, o que exige acompanhamento frequente para manter tudo funcionando perfeitamente. Recentemente, a influenciadora também revelou que investiu em melhorias na decoração e no paisagismo do imóvel.