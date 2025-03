Amante de Neymar joga indireta para Virginia após confirmar gravidez

Após confirmar que está grávida de seu segundo filho, Any Awuada voltou a movimentar as redes sociais. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a modelo, que recentemente se envolveu em uma polêmica ao afirmar que teve relações com Neymar Jr., surpreendeu ao citar Virginia Fonseca, querendo saber o segredo da influenciadora para manter a boa forma depois da maternidade.

"O que a Virginia fez? Eu preciso descobrir para fazer tudo igual", disparou Any, que revelou estar preocupada com as mudanças no corpo. "Minha barriguinha ainda está zero, mas sei que uma hora vai crescer. Quero tentar fazer uma dietinha para não precisar de outra lipo, porque minha mãe já falou que não vai cuidar do bebê."

Além disso, Any também fez especulações sobre o sexo do bebê e disse acreditar que espera um menino. "Da minha primeira gestação eu acertei, disse que era menina e era. Agora estou sentindo que é um menininho. Dizem que quando a mulher sente muito enjoo, geralmente é menino, né? Então estou achando que vem um príncipe por aí", comentou.