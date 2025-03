Netinho desabafa após diagnóstico de câncer e revela evolução no tratamento

Na noite desta terça-feira (25), Netinho usou as redes sociais para falar sobre seu estado de saúde após ser diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e garantiu que está enfrentando o momento com coragem.

"São muitos amigos e queridos me escrevendo, escrevi uma mensagem para enviar para todos: amigo(a), esse é mais um desafio, de todos que sempre peço a Deus e ele amorosamente me dá", declarou o artista.

Netinho ainda tranquilizou os admiradores ao revelar que os primeiros resultados do tratamento foram melhores do que o esperado. "Até agora tive resultados positivos inesperados, extremamente comemorados por toda a equipe médica", disse.

O cantor também reforçou que seguirá focado na recuperação: "Não se preocupem, estou bem. Qualquer pessoa pode passar pelo que estou passando. Estou atravessando mais uma estrela de sal e logo nos veremos", concluiu.

Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para se locomover. O diagnóstico foi confirmado dias depois, e agora ele segue sob cuidados médicos na Oncologia D’Or.