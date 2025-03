Tiktoker de 16 anos morre e namorada desabafa: ‘Sempre vou lembrar de você’

O jovem influenciador americano Joshua Jeremiah Blackledge, de apenas 16 anos, faleceu inesperadamente na última terça-feira (18), em sua casa, na cidade de Newport, nos Estados Unidos. A notícia veio à tona nesta terça-feira (25), e até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Dono de mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, Joshua conquistou o público com seus vídeos divertidos e carismáticos. Além da carreira na internet, ele também era estudante da West Carteret High School, onde fazia parte das equipes de luta e atletismo.

A despedida do influenciador aconteceu no último domingo (23), durante uma cerimônia organizada pela família no Camp Albemarle, reunindo amigos e parentes. Ele deixa os pais, Jonathan e Jackie Blackledge, e o irmão, Josiah Blackledge.

Nas redes sociais, a namorada de Joshua, Emmie Gillikin, fez um desabafo emocionante e compartilhou momentos ao lado do jovem. "Mesmo que você não esteja mais conosco, sempre vou lembrar o quanto você significa para mim", escreveu.

Ela também relembrou o amor que viveu ao lado dele: "Josh me mostrou o que era o amor, mesmo eu sendo tão jovem. Ele nunca deixava de colocar um sorriso no meu rosto, não importava o quanto eu estivesse brava com ele."

Emmie destacou que o influenciador era muito mais do que os vídeos virais: "Todos o conheciam pelos seus TikToks e 'biscoitos’, mas eu conhecia o doce e incrível garoto que me tratava tão bem."