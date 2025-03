Virginia presenteia amiga com ítem luxuoso de R$ 93 mil; saiba quem

Virginia Fonseca não economizou na hora de surpreender sua amiga e sócia, Samara Pink, com um presente digno de celebridade. A influenciadora, que está sempre no topo das tendências de luxo, escolheu um anel Panthère de Cartier avaliado em impressionantes R$ 93,4 mil para comemorar o aniversário da amiga.

A peça exclusiva é feita em ouro branco e cravejada com 112 diamantes, além de contar com duas esmeraldas deslumbrantes. O momento da entrega foi compartilhado nos Stories do Instagram, onde Samara mostrou o presente e se derreteu: "Amei".

Essa não é a primeira vez que Virginia e Samara trocam presentes de alto valor. A relação entre as duas vai além dos negócios, e a generosidade de ambas já ficou evidente em outras ocasiões. Fãs da influenciadora foram à loucura com o mimo luxuoso e comentaram sobre a ostentação: "Ser amiga da Virgínia deve ser um sonho", brincou uma seguidora.