Saiba quantos prêmios Aline Patriarca vai ganhar ao sair do BBB 25

Aline Patriarca pode não ter levado o grande prêmio do Big Brother Brasil 25, mas sua passagem pelo reality foi mais do que lucrativa. Eliminada na noite de terça-feira (25) em um Paredão acirrado contra Maikee e Diego Hypólito, a baiana deixou a casa mais vigiada do país com um saldo bancário invejável e uma coleção de prêmios de dar inveja a qualquer participante.

Com 51,73% dos votos, Aline deu adeus ao jogo, mas não saiu de mãos abanando. Pelo contrário: ao longo da temporada, a ex-sister brilhou nas provas e garantiu um apartamento avaliado em R$ 260 mil, além de R$ 20 mil em dinheiro, geladeira, smartphone, 5 anos de desodorante e outros prêmios.

Aline também viu sua popularidade disparar fora do confinamento. Antes de entrar na casa, ela tinha poucos seguidores nas redes sociais. Agora, ultrapassa a marca de 1,6 milhão apenas no Instagram, o que pode abrir portas para contratos publicitários e uma nova fase de sucesso.

Embora a eliminação tenha sido um baque para seus fãs, a ex-sister sai do BBB 25 com a certeza de que sua participação foi um verdadeiro investimento. Afinal, quem precisa do prêmio principal quando se conquista fama, dinheiro e um apartamento novinho em folha?