Nova Odete Roitman decepciona público e trailer de Vale Tudo vira piada

O aguardado remake de Vale Tudo ainda nem estreou, mas já está dando o que falar. Na última segunda-feira (26), a Globo divulgou o primeiro trailer da nova versão de Odete Roitman, agora interpretada por Deborah Bloch. Porém, ao invés de empolgar os fãs da novela, o material gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Muitos internautas se mostraram decepcionados com a vilã, que se tornou um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira nos anos 80, e chegaram a comparar a atuação e os diálogos ao humorístico TV Pirata.

????????????



Nova Chamada de #ValeTudo destacando a personagem Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch pic.twitter.com/QiKaZnCuXK — Picoli Montenegro (@suedeMingotte) March 26, 2025

Na cena divulgada, Odete surge impactando Celina (Malu Galli), Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira) com seu retorno ao Brasil. No entanto, para boa parte do público, a vilã não convenceu. “Parece TV Pirata. Ela vai passar a novela inteira falando na terceira pessoa como o Pelé? Só lembro de ela ter feito isso uma vez no original e estava muito nervosa”, criticou um usuário do X. Outra pessoa foi ainda mais incisiva: “Tá parecendo aquelas paródias que o Casseta & Planeta fazia das novelas!”.

Além da atuação, o texto da autora Manuela Dias também foi alvo de críticas. Um internauta apontou que os diálogos soaram artificiais e exagerados. “Odete nunca diria coisas como ‘umidade de aquário’ e ‘tocar pandeiro’. Muito forçado. Espero que isso seja só na chamada”, disparou. Outro fã nostálgico declarou: “Beatriz Segall é inimitável, inigualável e insubstituível. Não me interessa essa paródia da novela”.

Apesar da recepção negativa ao trailer, a Globo segue apostando alto no remake. A estreia está marcada para 31 de março, mas, assim como na versão original de 1988, Odete Roitman só deve aparecer no capítulo 31. Resta saber se, até lá, o público estará mais receptivo à nova vilã ou se a rejeição será um obstáculo para a trama.