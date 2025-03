Ao lado de artistas, Hugo Henrique grava segunda parte de "Sonho Ao Vivo"

Dando continuidade ao projeto “Sonho Ao Vivo”, o cantor e compositor Hugo Henrique realizou, nesta quarta-feira (26), a gravação da segunda parte do audiovisual. O registro aconteceu na Varanda Estaiada, em São Paulo, e reuniu um grande time de artistas, incluindo Léo Foguete, Simone Mendes e Israel & Rodolffo.

“Essa gravação foi muito especial para mim. Desde a escolha do repertório até a energia do público, tudo foi incrível. Cada música carrega um sentimento e ver isso tomando forma no palco é muito emocionante”, celebrou Hugo Henrique.

A primeira parte do DVD foi gravada em Goiânia no ano passado e contou com as participações de Murilo Huff e Marília Tavares. Agora, o cantor traz essa experiência para São Paulo, reforçando a proposta do projeto, que será registrado em diferentes cidades do Brasil.

Com produção musical de Gabriel Pascoal e direção de vídeo de Catatau, “Sonho Ao Vivo” promete emocionar os fãs com colaborações especiais e canções inéditas. “Estamos cuidando de cada detalhe com muito carinho. A primeira parte foi muito bem recebida, e tenho certeza de que essa nova etapa vai surpreender ainda mais”, finalizou Hugo.

“Sonho Ao Vivo” tem previsão de lançamento para abril, e em breve serão anunciadas mais novidades sobre o projeto.