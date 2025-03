Aline Patriarca surge com novo visual pelas mãos de Camilla após BBB 25

Aline Patriarca saiu do BBB 25, mas não perdeu tempo para renovar o visual. A ex-sister decidiu apostar em uma transformação marcante e confiou o processo a ninguém menos que Camilla, sua colega de confinamento no reality. O encontro aconteceu na última quinta-feira (27), em um hotel no Rio de Janeiro, e o resultado não passou despercebido.

O processo durou cerca de três horas e trouxe um toque de identidade para Aline, que não escondeu a empolgação com o resultado. "O cabelo que colocaram é justamente o cabelo que eu entrei na casa. Fiquei apaixonada. Inclusive, é o cabelo que eu sempre usei", contou, exibindo orgulhosa as novas madeixas.

Responsável pelo trabalho, Camilla explicou a técnica utilizada e garantiu que tudo foi feito para preservar a essência da ex-BBB. "Criamos juntas o estilo das tranças para que ficassem com a identidade dela. Usei nagô na parte frontal e entrelace na parte posterior da cabeça", revelou ao portal da Globo.

A especialista ainda ressaltou que o penteado exige manutenção periódica para manter a aparência impecável. "O ideal é retocar a cada 15 ou 20 dias, dependendo dos cuidados diários de cada pessoa", explicou.

O antes e depois de Aline rapidamente tomou conta das redes sociais, rendendo elogios e comentários empolgados dos fãs. A mudança marca uma nova fase para a baiana, que agora se prepara para encarar a vida pós-reality com ainda mais atitude.