Nicole Bahls batiza novas galinhas do sítio "Lore Improta e Patrícia Poeta"

Nicole Bahls deu mais um show de bom humor ao batizar as novas moradoras de seu sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Depois de pedir sugestões aos seguidores, a influenciadora escolheu dois nomes icônicos para suas galinhas brancas: Lore Improta e Patrícia Poeta.

Sempre espontânea, Nicole explicou o motivo da escolha e garantiu que as aves refletem a personalidade das homenageadas. "Vou botar Lore Improta porque a Lore é comunicativa, às vezes ela tem o cabelo mais Chanel e eu amo a Lore", revelou. Já para a outra galinha, a justificativa foi a elegância: "Vai ser a Patrícia Poeta porque ela é super elegante. Eu amo ela!".

O sítio da apresentadora já conta com outras estrelas no galinheiro. Entre as moradoras ilustres estão Xuxa, Giovanna Antonelli e Regiane Alves. Os nomes, claro, foram escolhidos com a mesma criatividade e carinho.

O momento divertido arrancou risadas e muitos comentários nas redes sociais. Seguidores aprovaram a ideia e até sugeriram mais nomes para os próximos animais.