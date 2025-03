Fernanda Souza reage à gravidez de Thiaguinho e Carol Peixinho: "lindos"

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram no último domingo (30) que estão à espera do primeiro filho. O casal compartilhou a novidade com os fãs por meio de um ensaio fotográfico emocionante, publicado nas redes sociais.

Dentre os inúmeros comentários celebrando a gestação, um chamou atenção: o de Fernanda Souza. Ex-esposa do cantor, a apresentadora fez questão de demonstrar seu carinho e deixou uma mensagem especial. "Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3! Parabéns! Que Deus os abençoe muito!", escreveu ela.

O gesto de Fernanda não passou despercebido. Nos comentários, seguidores exaltaram a maturidade da relação entre os dois. "Eu ainda sou muito verde, mas admiro quem tem essa maturidade", disse um internauta. "Tem pessoas que realmente ficam felizes pelos outros e têm gratidão pelo o que foi vivido", apontou outro.

A atriz e Thiaguinho colocaram um ponto final no casamento em 2019, mas seguem demonstrando respeito e carinho um pelo outro. O comentário de Fernanda reforça a amizade entre os dois e prova que relações maduras podem, sim, ser repletas de afeto.