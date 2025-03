Beleza de família! Sobrinha de Xuxa surge deslumbrante de biquíni em barco

A genética não mente! Nikki Meneghel, sobrinha da Xuxa, eterna Rainha dos Baixinhos, mostrou que a beleza é um traço de família ao compartilhar registros de um passeio de barco neste domingo (30). A modelo e influenciadora de 19 anos surgiu deslumbrante, usando um biquíni combinado com top e sainha de crochê, deixando os seguidores encantados com sua elegância e carisma.

Apesar de ser discreta sobre a vida pessoal, Nikki tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais. Em dezembro, ela surpreendeu ao abrir uma exceção e compartilhar cliques românticos ao lado do namorado, João Vitor Peçanha, durante uma viagem paradisíaca por Bonito, no Mato Grosso do Sul. Os registros mostraram o casal curtindo cachoeiras de águas cristalinas e momentos de puro romance.

Filha de Michele Rojabaglia e do saudoso Cirano Rojabaglia, irmão de Xuxa que faleceu em 2015, Nikki já tem uma trajetória marcante no mundo artístico. Desde os 4 anos, brilhou em comerciais, atuou na TV na série Valentins e até dividiu cena com a tia no filme O Mistério de Feiurinha. Além disso, já desfilou para grandes marcas e mostrou talento também no teatro.

A jovem, que sempre impressiona pela beleza e estilo, segue conquistando espaço como uma das promessas da moda e da atuação. E, pelo jeito, o legado da família Meneghel está em ótimas mãos!