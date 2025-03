Anitta causa polêmica em Noronha ao "fechar" praia de desova de tartarugas

A festa de aniversário de Anitta em Fernando de Noronha continua dando o que falar. A cantora, que escolheu a ilha paradisíaca para comemorar seus 32 anos ao lado de amigos e familiares, está no centro de uma polêmica após impedir o acesso de visitantes à Praia do Leão – um dos principais pontos de desova de tartarugas do projeto Tamar.

Segundo fontes locais à colunista Fábia Oliveira, enquanto a artista e seu grupo desfrutavam do local, um casal que tentava levar a filha para conhecer a praia foi barrado. O episódio gerou indignação entre moradores e turistas, já que todos pagam taxas para ter acesso às áreas protegidas da ilha. A exclusividade do evento virou assunto na comunidade, onde a frase mais repetida nos últimos dias é: “Isso aqui é Noronha, todo mundo é VIP”.

O primo da cantora, João Vinícius, chegou a compartilhar registros dos filhotes de tartaruga recém-nascidos na areia, indo em direção ao mar. As imagens reforçaram a revolta de quem defende a preservação do local, uma das áreas mais importantes para a reprodução da espécie na região.