Gracyanne fala sobre perda de cadela e pede ajuda por husky desaparecida

Gracyanne Barbosa mal teve tempo de respirar após deixar o confinamento do BBB 25 e já se deparou com um cenário desolador. A musa fitness revelou aos seguidores que sua bulldog Belety faleceu enquanto ela ainda estava na casa, tornando sua volta para casa ainda mais dolorosa. "Triste, muito triste! Perder um animal é perder parte da família da gente!", desabafou, emocionada. A cadela, já idosa, lutava contra problemas de saúde há mais de um ano, incluindo deficiência na visão e na memória.

Mas o pesadelo não parou por aí. Além de lidar com a perda de Belety, Gracyanne ainda enfrenta o desaparecimento de sua husky Angel, que fugiu durante seu confinamento no reality show. Segundo a influenciadora, a cachorra sempre foi aventureira e destemida, o que torna sua fuga ainda mais preocupante. "Ela sempre foi danadinha no sentido de correr, caçar coisas, não tem medo de nada", explicou.

As buscas foram intensas, envolvendo familiares, amigos, bombeiros e até a Defesa Civil. No entanto, até agora, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Angel foi encontrada. Embora as autoridades suspeitem do pior, Gracyanne não perde a esperança. "Eu, como mãe, prefiro acreditar que ela vai ser encontrada!", declarou.

Disposta a tudo para ter sua husky de volta, a influenciadora anunciou uma recompensa para quem trouxer informações concretas sobre Angel. O valor não foi divulgado, mas a promessa reforça o quanto ela está determinada a não desistir.