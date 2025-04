Roque ganha alta: saiba o estado de saúde do ex-assistente de Silvio Santos

Gonçalo Roque, o ex-assistente de palco de Silvio Santos, está de volta para casa após uma longa internação, mas sua recuperação ainda exige atenção máxima. Aos 87 anos, ele segue enfrentando complicações decorrentes do Parkinson e da hidrocefalia, condições que agravaram seu estado de saúde nos últimos anos.

Na noite desta segunda-feira (31), sua esposa, Janilda Nogueira, compartilhou um vídeo emocionante em que Roque aparece mandando um recado para os fãs. “Desde a saída do hospital, hoje é um dos dias que ele se sente mais animado e aceitou gravar para mandar aquele abraço para os fãs dele”, contou Janilda, visivelmente emocionada com a melhora na disposição do marido.

Apesar do momento de ânimo, o quadro do ex-assistente de palco ainda é delicado. Segundo a esposa, ele não consegue mais andar, se alimenta exclusivamente por sonda e depende de cuidados de home care 24 horas por dia. “Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2015 e, depois, veio a hidrocefalia. Foi necessário implantar uma válvula na cabeça, mas, com a idade, tudo se agravou”, explicou Janilda em entrevista ao jornalista Kadu Brandão.

Com o avanço da doença, os médicos já não conseguem mais reverter o quadro, e os nervos atrofiados impediram Roque de caminhar. Ainda assim, ele segue cercado pelo carinho da família e dos fãs que continuam enviando mensagens de apoio.