Lucas Guimarães abre o jogo sobre cachê da sogra para quadro no SBT

Lucas Guimarães está vivendo uma nova fase na carreira e, desde a estreia do programa Eita, Lucas!, no SBT, tem apostado em um formato descontraído e familiar. Mas um detalhe inesperado chamou atenção: o cachê cobrado por Maria Maia, mãe de Carlinhos Maia, para participar do quadro Cozinhando com a Sogra.

Em entrevista à Quem, o apresentador contou que a ideia de incluir Maria no programa veio do próprio Carlinhos, que viu na boa relação entre os dois uma oportunidade de divertir o público. “A ideia foi do Carlinhos. Eu não tenho os meus pais e tenho uma relação muito amigável com os meus sogros. Ele que falou: ‘É tão difícil um genro se dar tão bem com uma sogra como você. Leva isso para o programa’. Ela é como uma mãe para mim”, revelou Lucas.

Só que a entrada da sogra na atração não foi apenas por carinho. Maria cobrou um cachê nada modesto para estar na televisão. “Ela não cozinha, não. Depois que ficou rica, ficou preguiçosa [risos]. Na verdade, eu e algum famoso vamos cozinhar pela minha sogra. Mas ela já me pediu dinheiro… Minha sogra gosta mais de luxo, me pede coisas de grife. O cachê dela era de entre R$ 5 mil a R$ 10 mil, mas ela achou pouco. Estou negociando, mas ela quer R$ 10 mil mesmo”, brincou Lucas, deixando claro que a sogra sabe muito bem quanto vale sua presença.

Apesar do alto valor pedido por Maria, Lucas garantiu que os pais de Carlinhos seguem humildes, mesmo com a mudança de vida. “Meu sogro fica perguntando ao Carlinhos se ele quer dinheiro emprestado. Ele fala: ‘Meu filho, quer R$ 50 para comprar alguma coisa?’. O Carlinhos foi muito sortudo em relação aos pais. Eles não exploram”, contou ele, destacando a simplicidade da família.