Luana Piovani detona Dado Dolabella após fala polêmica: ‘O lixo’

Luana Piovani voltou a alfinetar Dado Dolabella e não economizou na ironia ao comentar uma declaração polêmica do ex-namorado. Nesta terça-feira (1), a atriz compartilhou um vídeo em que o ator e cantor critica o que chamou de "cenário ginocentrista", sugerindo que as mulheres têm uma espécie de vantagem na sociedade apenas por expressarem suas opiniões.

Sem papas na língua, Luana debochou da fala do ex ao escrever: "Mas está imperdível!! Tem o peixe e o lixo, que morrem pela boca". A provocação resgatou o conturbado relacionamento entre os dois, que aconteceu entre 2006 e 2008 e terminou em meio a diversas polêmicas.

Na entrevista, Dado Dolabella afirmou: "Hoje, o gênero feminino, se fala alguma coisa, pronto. Já é o suficiente. Então, hoje está complicado essa situação, esse 'cenário ginocentrista'". Ele ainda argumentou que as mulheres possuem certas vantagens em diferentes esferas, inclusive no Judiciário. "Acho que não só na Justiça. Na Justiça você tem vários âmbitos, justiça penal, justiça da família, você tem, inclusive, a Delegacia das Mulheres, e é complicado", declarou.

O ator também relembrou sua prisão por questões relacionadas à pensão alimentícia e criticou a demora do sistema para revisar valores nesse tipo de processo. As declarações dividiram opiniões, mas Luana fez questão de marcar presença e mostrar que segue sem paciência para as falas do ex.