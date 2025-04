BBB 25: Diego Hypolito passa mal e é atendido às pressas

A tensão da berlinda no BBB 25 deixou Diego Hypolito abalado e terminou em um grande susto! Na noite de terça-feira (30), logo após escapar da eliminação, o ginasta teve uma crise de asma e precisou de atendimento médico dentro da casa.

O atleta, que comemorava sua permanência no jogo ao lado dos aliados do Quarto Anos 50, começou a passar mal pouco depois do resultado do Paredão. Em um momento de alívio, ele se jogou no gramado, mas logo percebeu algo errado.

Agora há pouco, Diego foi para o atendimento médico por conta de sua asma, mas já retornou e está tudo bem com o atleta. #BBB25 pic.twitter.com/4nabV82iZV — Dantas (@Dantinhas) April 2, 2025

"Está parecendo igual quando eu era criança, estou tendo asma... falta de ar, o tempo todo", disse Diego, visivelmente incomodado, enquanto estava na cozinha da Xepa. A situação preocupou os colegas de confinamento, que rapidamente se mobilizaram para ajudar.

A atriz Vitória Strada e o brother Guilherme perceberam que o ginasta estava pálido e tonto, e decidiram acompanhá-lo até o Confessionário. Lá, ele recebeu atendimento médico e foi medicado para estabilizar o quadro. A produção do reality ainda não divulgou detalhes sobre o estado de saúde do atleta.