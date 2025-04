Fióti se defende após ser acusado por Emicida de desvio milionário

A tensão entre os irmãos Emicida e Fióti veio à tona depois que o portal LeoDias revelou uma denúncia bombástica: o rapper estaria acusando o irmão de desviar R$ 6 milhões da Lab Fantasma, empresa que fundaram juntos. A informação caiu como uma bomba no mundo da música e deixou fãs chocados com a possível crise nos bastidores do selo independente.

No entanto, Fióti veio a público para rebater as acusações e negou qualquer irregularidade nas movimentações financeiras. Em um comunicado, o ex-CEO da Lab Fantasma garantiu que todas as transferências realizadas foram feitas com "total transparência" e dentro dos procedimentos legais da empresa.

Além disso, ele destacou que existe um acordo formalizado entre os dois irmãos no final de 2024, garantindo uma divisão societária igualitária da empresa. O documento, segundo Fióti, comprovaria que não houve qualquer tipo de fraude ou movimentação indevida de valores.