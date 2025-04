Gracyanne encara desafios para retomar vida fitness pós BBB: 'Sofrendo'

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, está batalhando para recuperar seu ritmo de treinos após sua eliminação do BBB25. A musa fitness, conhecida por sua disciplina no mundo da musculação, tem compartilhado com os seguidores o quanto está sendo desafiador retomar a rotina intensa de atividades físicas.

Nesta terça-feira (1º/04), ela publicou um vídeo ao lado de seu personal trainer, mostrando o esforço e deixando claro que a retomada não está nada fácil. “A luta da mãe Gra… tô sofrendo real para voltar, mas desistir nunca foi opção”, declarou durante um treino pesado de membros inferiores.

Durante o confinamento, Gracyanne já havia percebido mudanças no corpo devido à alimentação e à falta de treinos no padrão que estava acostumada. “As poucas roupas que eu tenho não estão fechando. Acho que até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal. O preparo aqui é muito diferente. E as carnes, também, o tipo de carne. Essa semana que estou comendo frango, peixe, ovo. Mas na Xepa não, as carnes são mais gordurosas”, comentou enquanto ainda estava na casa.

Após sua saída do reality, a musa passou por uma avaliação física e descobriu que perdeu 1,1 kg de massa muscular ao longo do confinamento. Atualmente, seu percentual de gordura corporal está em 9,2%, e o foco agora é recuperar o condicionamento físico e manter o shape impecável que sempre exibiu.