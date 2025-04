Leandra Leal anuncia saída da Globo após 30 anos

Leandra Leal pegou o público de surpresa ao anunciar, nesta quinta-feira (3), sua saída da TV Globo após 30 anos de parceria. Em um texto emocionante publicado nas redes sociais, a atriz de 42 anos fez uma reflexão sobre sua trajetória na emissora e revelou estar pronta para novos desafios.

“Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa”, escreveu. No entanto, com o tempo, a artista admitiu que o termo passou a fazer sentido, especialmente pelas relações e amizades construídas ao longo dos anos. Em sua publicação, Leandra relembrou os desafios da profissão e os aprendizados que acumulou ao longo das décadas.

Na postagem, a atriz compartilhou imagens de seu crachá e fez questão de agradecer aos colegas de trabalho, reforçando que este não é um adeus definitivo. “Eu vou continuar trabalhando como atriz onde o coração levar, em qualquer tela, ao vivo, e também vou dirigir, seguir aprofundando meus projetos e contar cada vez mais histórias”, afirmou.





O anúncio movimentou as redes sociais e gerou uma onda de apoio de fãs e colegas de profissão, que exaltaram o talento e a contribuição de Leandra para a dramaturgia brasileira. Agora, a grande expectativa é: qual será o próximo passo da atriz?