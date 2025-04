Maria de Fátima está online: Personagem ganha conta oficial no Instagram

A TV Globo entrou de cabeça na era digital e criou um perfil oficial no Instagram para Maria de Fátima, personagem de Bella Campos no aguardado remake de Vale Tudo. O perfil @fatimaaciolireal foi lançado na noite de quarta-feira (2) e já chegou com collab entre os perfis da emissora, do Gshow e da autora Manuela Dias, responsável pela nova versão da novela.

A estratégia não é inédita. Em A Dona do Pedaço, Paolla Oliveira viveu a influencer Vivi Guedes, que também teve um perfil ativo na rede social, interagindo com o público como se fosse real. A conta, que chegou a fechar contratos publicitários, foi encerrada após o fim da novela, mas marcou a história da teledramaturgia com essa inovação.

Agora, Maria de Fátima promete movimentar a internet com sua personalidade ambiciosa. Na trama, a jovem de Foz do Iguaçu vende a casa da própria mãe para tentar uma vida luxuosa no Rio de Janeiro, mergulhando em um jogo de interesses, traições e poder. Se na novela a personagem não mede esforços para alcançar seus objetivos, no Instagram, os fãs já estão curiosos para ver até onde ela vai.